Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziran ayında sermaye malı üretimindeki sıçramanın etkisiyle beklentilerden 3 kat daha fazla büyüdü.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi üyesi 19 ülkede sanayi üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.

Haziran ayında sermaye malları, makina, ekipman, araç üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,6 ve yıllık yüzde 7,6 yükseldi.

Ara malı üretiminin bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldığı haziran ayında dayanıklı olmayan tüketici malları üretimi de bir önceki aya göre yüzde 3,2 geriledi.