Euro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri değişmedi

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

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Verilere göre, bölgede martta 50,9 olan bileşik PMI, nisanda 50,1'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Mart ayında 48,6 olan imalat sanayi PMI ise nisanda 48,7'ye yükselerek son 27 ayın en üst seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51'den 49,7'ye inerek son 5 ayın en alt seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Euro Bölgesi'nde yeni siparişlerde hızlı düşüş olduğunu ancak şirket faaliyetlerinde genel olarak bir değişim olmadığını ortaya koydu.