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Uzmanpara 'Euro Bölgesi'nde tahvil ihraçları hızlanacak'
Haberler Uzmanpara 'Euro Bölgesi'nde tahvil ihraçları hızlanacak'

'Euro Bölgesi'nde tahvil ihraçları hızlanacak'

Commerzbank Research'ün faiz ve kredi araştırmaları müdürü Christoph Rieger, Euro Bölgesi devlet tahvili ihraçlarının salı günü Hollanda, İtalya ve Almanya'nın ihalelere katılmasıyla hızlanacağını ve geri akışların talebi desteklediğini söyledi.

28.05.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
'Euro Bölgesi'nde tahvil ihraçları hızlanacak'

Rieger, "Özellikle İtalya'nın ihracı bugün itibarıyla yatırılabilecek 16,5 milyar euroluk geri akışla desteklenecek" dedi.

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Hollanda, Ocak 2038 DSL'de 1,5 milyar euro ile 2 milyar euro arasında, İtalya iki kısa vadeli BTP'de ve enflasyona bağlı bir tahvilde 4,75 milyar euro ile 6 milyar euro arasında, Almanya ise Nisan 2029 yeşil federal tahvillerde ve Şubat 2033 yeşil Bund'larda toplam 2 milyar euro teklif edecek.

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