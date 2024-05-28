'Euro Bölgesi'nde tahvil ihraçları hızlanacak'

Rieger, "Özellikle İtalya'nın ihracı bugün itibarıyla yatırılabilecek 16,5 milyar euroluk geri akışla desteklenecek" dedi.

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Hollanda, Ocak 2038 DSL'de 1,5 milyar euro ile 2 milyar euro arasında, İtalya iki kısa vadeli BTP'de ve enflasyona bağlı bir tahvilde 4,75 milyar euro ile 6 milyar euro arasında, Almanya ise Nisan 2029 yeşil federal tahvillerde ve Şubat 2033 yeşil Bund'larda toplam 2 milyar euro teklif edecek.