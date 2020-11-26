26.11.2020 - 16:56 | | DHA
'Euro Bölgesi'nde toparlanma ivme yitiriyor'
Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekonomik verilerin Euro bölgesindeki ekonomik toparlanmanın ivme yitirmekte olduğuna dikkat çekerek, Covid-19 pandemisinin "kalıcı etkiler" bırakabileceği uyarısı yaptı.
ECB'nin Perşembe günü açıklanan faiz toplantısı tutanaklarında, istihdamın daha da düşebileceği ve hanehalkları tüketiminin bir süre daha bastırılmış kalmasının beklendiği vurgulandı.
Tutanaklara göre ECB üyeleri, "mevcut koşullarda" herhangi bir "rehavet"in "zararlı" olabileceği ve Yönetim Konseyi'nin "belirli politika eylemlerine kendini önceden hazırlaması" gerektiği konusunda görüş birliğindeydi.