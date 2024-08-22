Euro Bölgesi'nde ücret artışları yavaşladı

ECB perşembe günü yaptığı açıklamada, işverenler ile işçi sendikaları veya benzer kurumlar arasındaki müzakereler yoluyla belirlenen ücretlerin bir yıl öncesine göre %3,55 daha yüksek olduğunu ve yılın ilk üç ayında kaydedilen %4,74'lük artışın yavaşladığını belirtti. Bu, ekonomistlerin beklediğinden daha yavaş bir artış oldu.

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Ücret artışındaki yavaşlama, hizmet fiyatlarının da düşeceğine işaret ederek politika yapıcıların 12 Eylül'deki bir sonraki toplantısında ikinci bir faiz indiriminin önünü açabilir.