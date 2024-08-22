Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde ücret artışları yavaşladı
HaberlerUzmanparaEuro Bölgesi'nde ücret artışları yavaşladı

Euro Bölgesi'nde ücret artışları yavaşladı

Euro Bölgesi'nde ücretlerde artış Haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde önemli ölçüde yavaşlayarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) borçlanma maliyetlerinde daha fazla indirim yapmasının önünü açtı.

22.08.2024 - 15:04 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde ücret artışları yavaşladı

ECB perşembe günü yaptığı açıklamada, işverenler ile işçi sendikaları veya benzer kurumlar arasındaki müzakereler yoluyla belirlenen ücretlerin bir yıl öncesine göre %3,55 daha yüksek olduğunu ve yılın ilk üç ayında kaydedilen %4,74'lük artışın yavaşladığını belirtti. Bu, ekonomistlerin beklediğinden daha yavaş bir artış oldu.

Haberin Devamı

Ücret artışındaki yavaşlama, hizmet fiyatlarının da düşeceğine işaret ederek politika yapıcıların 12 Eylül'deki bir sonraki toplantısında ikinci bir faiz indiriminin önünü açabilir.

Sağlık Bakanlığı'ndan 'topuk kanı' kararına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan 'topuk kanı' kararına ilişkin açıklama

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Play-Off turunda rakibi Lugano

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi Play-Off turunda rakibi Lugano