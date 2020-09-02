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02.09.2020 - 13:22 | | AA

Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. ÜFE, 2019'un temmuz ayına göre ise yüzde 3,3 geriledi.

AB'de ise ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 2,3 ile Belçika'da, yüzde 1,8 ile İspanya'da ve yüzde 1,6 ile Bulgaristan'da artış gösterdi.

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