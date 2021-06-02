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Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

02.06.2021 - 12:33 | | AA
Euro Bölgesi'nde ÜFE yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 7,6 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1, 2020'nin nisan ayına göre de yüzde 7,6 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 6,2 ile İrlanda'da, yüzde 2,9 ile İspanya'da ve yüzde 2,1 ile Estonya’da arttı.

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