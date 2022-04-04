Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 21 ayın dibinde

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -7 puanda bulunan yatırımcı güven endeksi nisan ayında -18 puana geldi. Analistler endeksin -9,2 puana inmesini bekliyordu. Böylece endeks 2002 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks 7,8 puandan -5,5 puana geriledi ve 2021 yılı Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye geldi.

Yatırımcı beklenti endeksi ise -20,8 puandan -29,8 puana kadar geriledi. Böylece endeks 2011 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da seyir aynı yönde gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi -5,2 puandan -17,1 puana kadar geriledi. Cari endeks 10 puandan -4,8 puana, beklenti endeksi -19,3 puandan -28,8 puana kadar indi.

Anket 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 266'sı kurumsal olmak üzere bin 249 yatırımcı katıldı.

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analiziyle hesaplanıyor.