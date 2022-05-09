Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 23 ayın dibinde

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -18 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi mayıs ayında -22,6 puana indi. Analistler endeksin -20,8 puana inmesini bekliyordu. Böylece endeks 2020 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks -5,5 puandan -10,5 puana geriledi ve 2021 yılı Mart ayından bu yana en düşük seviyeye geldi.

Yatırımcı beklenti endeksi ise -29,8 puandan -34 puana kadar geriledi. Böylece endeks 2008 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da seyir aynı yönde gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi -17,1 puandan -20,5 puana kadar geriledi. Böylece endeks 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Cari endeks -4,8 puandan -7,3 puana, beklenti endeksi -28,8 puandan -32,8 puana kadar düştü.

Anket 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 262'si kurumsal olmak üzere bin 267 yatırımcı katıldı.

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.