Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 26 ayın dibinde

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -15,8 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi temmuz ayında -26,4 puana indi. Analistler endeksin -19,9 puan seviyesine gerileyeceğini düşünüyordu.

Böylece endeks 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks -7,3 puandan -16,5 puana, yatırımcı beklenti endeksi ise -24 puandan -35,8 puana geriledi. Cari endeks 2021 yılı Mart ayı, beklenti endeksi 2008 yılı Aralık ayından bu yana en kötü rakama geldi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da seyir aynı yönde gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi -12,8 puandan -24,2 puana inerek ana endekste olduğu gibi 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Cari endeks -2 puandan -13 puana inerek 2021 yılı Şubat ayından bu yana, beklenti endeksi -23 puandan -34,8 puana inerek endeksin hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Anket 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 252'si kurumsal olmak üzere bin 240 yatırımcı katıldı.

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.