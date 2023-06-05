Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 5 ayın dibinde

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -13,1 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi haziran ayında -17, puana geriledi.

Böylece endeks bu yıl ocak ayında gördüğü -17,5'in ardından en düşük seviyeye geldi.

Cari endeks de aynı dönemden bu yana en düşük seviyesine geldi ve -7 puandan -15,8 puana indi.

Yatırımcı beklenti endeksi tek yükselen endeks oldu ve -19 puandan -18,3 puana çıktı.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM KÖTÜLEŞTİ

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da durum bölge geneline paralel bir seyir izledi. Sentix yatırımcı güven endeksi haziran ayında -14,5 puandan -21,1 puana indi. Böylece endeks 2022 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks -9 puandan -22 puana, beklenti endeksi -19,8 puandan -20,3 puana geriledi. Cari endeks 2022 yılı Kasım, beklenti endeksi aralık ayından bu yana en düşük seviyelere geldi.

Anket 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 237'si kurumsal olmak üzere 1.197 yatırımcı katıldı.