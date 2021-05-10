Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı
ABONE OL

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu resesyonun geride kaldığı beklentisiyle son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

10.05.2021 - 12:45 | | AA
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, nisanda 13,1 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 7,9 puanlık artışla 21 puana yükselerek, Mart 2018’den beri en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti, endeksin 14 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, ekonomik durumun iyileşmesi ve aşıların Kovid-19’a karşı etkili koruma umutlarını artırmasıyla 34,8 puandan 36,8 puana yükseldi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 6,5 puandan 6,3 puana çıkarak, Mart 2020’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Sentix’in açıklamasında, Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanmanın devam ettiği vurgulanarak, “Kovid-19 salgın krizinin neden olduğu resesyon aşıldı.” ifadesi kullanıldı.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Mayıs’ta, 1.204 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

GÜNCEL HABERLER

Çin, ABD'nin Tayvan'ın DSÖ'ye gözlemci olarak davet edilmesi çağrısını kınadı

Çin, ABD'nin Tayvan'ın DSÖ'ye gözlemci olarak davet edilmesi çağrısını kınadı

Son dakika... Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi diye öldürdüm

Son dakika... Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi diye öldürdüm

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu kararı!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu kararı!

BioNTech’ten Asya atağı: Singapur'a fabrika kuracak

BioNTech’ten Asya atağı: Singapur'a fabrika kuracak

Ankaralılar 30 Ağustos’ta Millet Bahçesi’ne kavuşacak

Ankaralılar 30 Ağustos’ta Millet Bahçesi’ne kavuşacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi diye öldürdüm

Son dakika... Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi diye öldürdüm

Sıradaki Haber
3 aşamalı plan! Restoranlar, kafeler, kuaförler, AVM'ler...

3 aşamalı plan! Restoranlar, kafeler, kuaförler, AVM'ler...

Sıradaki Haber
Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

Sıradaki Haber
Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu kararı!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu kararı!

Sıradaki Haber