Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay 0,3 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Temmuz ayında -7,3 puana geriledi. Piyasa beklentisi endeksin -0,6 seviyesine ineceği yönündeydi.

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Böylece endeks Mayıs ayında gördüğü -10,5 seviyesinden sonra en düşük noktaya geldi. Cari endeks -9,0 puandan -15,8 puana, beklenti endeksi 10,0 puandan 1,5 puana indi.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM GERİLEDİ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü üç aylık yükselişin ardından yeniden geriledi. Sentix yatırımcı güven endeksi Temmuz ayında -12,5 puandan -19,0 puana düştü.

Cari endeks -26,3 puandan -32,3 puana, beklenti endeksi 2,3 puandan -4,8 puana indi.