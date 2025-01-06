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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü

Euro Bölgesi'nde Aralık ayında son bir yılın en düşük seviyesine inen yatırımcı güveni, Ocak ayında düşüşünü sürdürdü ve son 14 ayın en düşük seviyesine geldi.

06.01.2025 - 14:12 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düştü

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay -17,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Ocak ayında -17,7 puana geriledi.

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Endeks böylece 2023 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.

Cari endeks Ocak ayında, 2022 yılı Ekim ayından bu yana gördüğü en düşük seviyesinden geri geldi ve -28,5 puandan -29,5 puana indi. Tek yukarı hareket eden beklenti endeksi oldu ve -5,8 puandan -5,0 puana çıktı.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM YATAY

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcıların ekonomiye bakışı kötümser olmaya devam ediyor. Yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -33,2 puandan hafif bir düşüş daha göstererek yıla -33,3 puanla başladı.

Cari endeks -50,8 puanda kalırken, beklenti endeksi -13,5 puandan -13,8'e indi.

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