Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay 18,3 seviyesinde bulunan Yatırımcı Güven Endeksi aralık ayında 13,5 puana geldi. Analistler, endeksin 15,9 puan seviyesine inmesini bekliyorlardı. Böylece nisan ayından bu yana en düşük seviye görüldü.

Cari endeks, 23,5 puandan 13,3 puana geriledi ve mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, 3 aydır üst üste düşüş gösteriyor.

Yatırımcı beklenti endeksi ise 13,3 puandan 13,8 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 19,7 puandan 14,4 puana indi. Böylece 5 aydır düşüş gösteren endeks mart ayından bu yana en düşük seviyeye geldi. Cari endeks 24,8 puandan 13,8 puana, beklenti endeksi 14,8 puandan 15 puana geldi.

Bilgi Notları:

- Anket 2-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

- Ankete 249'u kurumsal olmak üzere bin 164 yatırımcı katıldı.

- Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.

- Bir sonraki anket 10 Ocak'ta açıklanacak.