Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay -13,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Eylül ayında -15,4 puana geriledi.

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Böylece üç aydır gerileyen endeks bu yılın Ocak ayında gördüğü -15,8 seviyesinden sonra en düşük noktaya geldi.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede bölge ekonomisinin resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Cari endeks de genel endekste olduğu gibi üçüncü ayda da gerileyerek -19,0 puandan -22,5 puana indi. Tek yükselen beklenti endeksi oldu ve -8,8 puandan -8,0 puana çıktı.

Almanya'da görünüm gerilemeyi sürdürdü

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da zaten kırılgan olan ekonomik görünüm daha da kötüye gitti.

Almanya için yatırımcı görünümü son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Sentix yatırımcı güven endeksi Eylül ayında -31,1 puandan -34,7 puana düştü.

Cari endeks -42,8 puandan -48,0 puana inerek 2020 yılı Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görürken, beklenti endeksi -18,5 puandan -20,3 puana indi ve 2023 yılı Ekim ayından bu yana en düşük noktaya geldi.