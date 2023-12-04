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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni iyileşti

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni mayıstan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

04.12.2023 - 13:20 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni iyileşti

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni piyasaya "yeni yıl ekonomik bir dönüşümle mi başlıyor?" sorusunu sorduracak şekilde üst üste ikinci ayında da toparlandı ve mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 

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Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -18,6 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi aralık ayında -16,8 puana çıktı. Böylece mayıs ayında görülen -13,1 seviyesinin ardından en yüksek rakam görüldü. Piyasa beklentisi endeksin -15 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. 

Cari endeks -26,8 puandan -23,5 puana çıkarken, beklenti endeksi üst üste üçüncü ayında da toparlandı ve -10 puandan -9,8 puana yükseldi. Böylece beklenti endeksi şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 

ALMANYA'DA DA GÖRÜNÜM TOPARLANDI

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcı görünümü üst üste üçüncü ayında da toparlandı. 

Sentix yatırımcı güven endeksi aralık ayında -26,3 puandan -25,5 puana çıktı. Böylece endeks haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 

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Cari endeks -37,8 puandan -35,3 puana çıkarken, beklenti endeksi -14 puandan -15,3 puana geriledi.

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