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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 26 ayın en düşük seviyesinden hafif toparlandı.

08.08.2022 - 11:46 |
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -26,4 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi ağustos ayında -25,2 puana çıktı. Analistler endeksin -24,7 puana yükseleceğini düşünüyordu.

Cari endeks -16,5 puandan -16,3 puana, yatırımcı beklenti endeksi ise -35,8 puandan -33,8 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da ise ters yönde bir seyir gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi -24,2 puandan -24,4 puana inerek 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Cari endeks -13 puandan -14,8 puana inerken, beklenti endeksi -34,8 puandan -33,5 puana çıktı.

Anket 4-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 241'i kurumsal olmak üzere bin 262 yatırımcı katıldı.

Sentix endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.

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