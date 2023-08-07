Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -22,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi ağustos ayında -18,9 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin -23,4 puana ineceği yönündeydi.

Böylece endeks nisan ayında başladığı düşüş serisini 4 ay sonra sonlandırmış oldu.

Cari endeks -20,5 puanda kalırken, beklenti endeksi -24,5 puandan -17,3 puana çıktı.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm ise devam etti.

Sentix yatırımcı güven endeksi ağustos ayında -28,4 puandan -30,7 puana indi. Böylece üst üste dördüncü ayda da düşüş gösteren endeks 2022 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks -28 puandan -35,3 puana inerken, beklenti endeksi -28,8 puandan -26 puana yükseldi. Cari endeks 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine indi.