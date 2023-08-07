Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEuro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni son dört aydır devam eden düşüşüne son verdi ve piyasa beklentilerinin aksine bir miktar toparlandı.

07.08.2023 - 11:34 |
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -22,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi ağustos ayında -18,9 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin -23,4 puana ineceği yönündeydi.

Böylece endeks nisan ayında başladığı düşüş serisini 4 ay sonra sonlandırmış oldu.

Cari endeks -20,5 puanda kalırken, beklenti endeksi -24,5 puandan -17,3 puana çıktı.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da olumsuz görünüm ise devam etti.

Sentix yatırımcı güven endeksi ağustos ayında -28,4 puandan -30,7 puana indi. Böylece üst üste dördüncü ayda da düşüş gösteren endeks 2022 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks -28 puandan -35,3 puana inerken, beklenti endeksi -28,8 puandan -26 puana yükseldi. Cari endeks 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD'de korkunç istismar! Öğrencisi itiraf etti: Okulun bodrumunda...

ABD'de korkunç istismar! Öğrencisi itiraf etti: Okulun bodrumunda...

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşklarını ilan etti!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşklarını ilan etti!