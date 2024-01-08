Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay -16,8 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi ocak ayında -15,8 puana çıktı. Böylece endeks üst üste üçüncü ayında da yukarı yönlü bir seyir izledi ve mayıs ayında görülen -13,1 seviyesinin ardından en yüksek rakamı gördü.

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Piyasa beklentisi endeksin -15,5 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Cari endeks -23,5 puandan üst üste üçüncü artışla -22,5 puana çıkarken, beklenti endeksi dördüncü ayında da toparlanma yönünde görünüm sergiledi ve -9,8 puandan -8,8 puana yükseldi. Böylece beklenti endeksi şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM OLUMSUZ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü üç aylık artışını sonlandırdı ve geri geldi. Sentix yatırımcı güven endeksi ocak ayında -25,5 puandan -26,1 puana indi.

Cari endeks -35,3 puandan -35,5 puana gerilerken, beklenti endeksi -15,3 puandan -16,3 puana düştü.

Rapora göre yatırımcılar Çin'in 2024'te yeniden daha dinamik bir performans göstermesini bekliyor.