Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlanıyor

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni üst üste 7'nci ayında da toparlanmasını sürdürdü ve 27 ayın en yüksek seviyesine geldi.

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Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -5,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi mayıs ayında -3,6 puana çıktı. Piyasa beklentisi endeksin -4,8 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Böylece endeks 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cari endeks -16,3 puandan üst üste 7'nci artışla -14,3 puana çıkarken, beklenti endeksi 8'inci ayda da toparlanma yönünde görünüm sergiledi ve 5 puandan 7,8 puana yükseldi. Böylece cari endeks 2023 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye gelirken, beklenti endeksi 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM TOPARLANDI

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Sentix yatırımcı güven endeksi mayıs ayında -20,5 puandan -17,5 puana yükseldi. Böylece endeks 2023 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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Cari endeks -36 puandan -33,5 puana, beklenti endeksi -3,5 puandan 0'a yükseldi. Cari endeks 2023 yılı Temmuz, beklenti endeksi 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.