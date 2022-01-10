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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 8 ayın en düşük seviyesinden geri döndü ve beklentilerin aksine artış gösterdi.

10.01.2022 - 12:40 |
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay 13,5 seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi ocak ayında 14,9 puana geldi. Analistler endeksin 12 puan seviyesine inmesini bekliyordu.

Cari endeks 13,3 puandan 16,3 puana yükseldi. Böylece endeks 3 aylık düşüşün ardından ilk kez artışa geçti.

Yatırımcı beklenti endeksi ise 13,8 puandan 13,5 puana geriledi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 14,4 puandan 17 puana çıktı. Cari endeks 13,8 puandan 19 puana yükselirken, beklenti endeksi 15 puanda kaldı.

Bilgi Notları:

- Anket 6-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

- Ankete 254'ü kurumsal olmak üzere bin 163 yatırımcı katıldı.

- Sentix Endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.

- Bir sonraki anket 7 Şubat'ta açıklanacak.

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