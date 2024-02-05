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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2024 yılının ilk ayında olduğu gibi ikinci ayında da toparlanma yolunda ilerledi.

05.02.2024 - 12:59 | | Foreks Haber
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -15,8 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi şubat ayında -12,9 puana çıktı. Böylece endeks üst üste dördüncü ayında da yukarı yönlü bir seyir izledi ve 2023 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek rakamı gördü.

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Piyasa beklentisi endeksin -15 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Cari endeks -22,5 puandan üst üste dördüncü artışla -20 puana çıkarken, beklenti endeksi beşinci ayında da toparlanma yönünde görünüm sergiledi ve -8,8 puandan -5,5 puana yükseldi. Böylece cari endeks 2023 yılı Haziran ayından, beklenti endeksi 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM YİNE OLUMSUZ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü üst üste ikinci ayda da olumsuz bir görünüm sergiledi. Sentix yatırımcı güven endeksi şubat ayında -26,1 puandan -27,1 puana indi.

Cari endeks -35,5 puandan -39,3 puana gerilerken, beklenti endeksi -16,3 puandan -14 puana çıkarak tünelde bir ışık görülmesini sağladı.

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Rapora göre Almanya'daki kötü görünümün aksine uluslararası piyasalarda işler çok daha iyi görünüyor. Özellikle ABD bölgesi bir kez daha gelişiyor, Japonya ekonomik açıdan da puan topluyor. Sonuç olarak Sentix Küresel Endeksi, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

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