Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -12,9 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, mart ayında -10,5 puana çıktı. Böylece endeks üst üste beşinci ayında da yukarı yönlü bir seyir izledi ve 2023 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek rakamı gördü. Piyasa beklentisi endeksin -10,8 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

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Cari endeks -20,0 puandan üst üste beşinci artışla -18,5 puana çıkarken, beklenti endeksi altıncı ayında da toparlanma yönünde görünüm sergiledi ve -5,5 puandan -2,3 puana yükseldi. Böylece cari endeks 2023 yılı Haziran ayından, beklenti endeksi 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM YİNE OLUMSUZ

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü üst üste üçüncü ayda da olumsuz bir görünüm sergiledi. Sentix yatırımcı güven endeksi mart ayında -27,1 puandan -27,9 puana indi.

Cari endeks -39,3 puandan -40,5 puana gerilerken, beklenti endeksi -14,0 puandan -14,3 puana geldi.