Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay -12,7 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Mart ayında -2,9 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin -9,1 puana yükseleceği yönündeydi.

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Böylece endeks 2024 yılı Haziran ayından sonra en yüksek seviyesini gördü. Aynı ayda cari endeks -25,5 puandan -21,8 puana çıktı.

Beklenti endeksi ise 2021 yılı Temmuz ayından bu yana en iyi okuması ile 1,0 puandan 18,0 puana yükseldi. Bu aynı zamanda 2012 Euro Krizi ve pandemiden bu yana en büyük aylık değişim oldu.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM TOPARLANIYOR

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcıların ekonomiye bakışı savunma ve altyapı yatırımlarındaki beklentiyle toparlandı. Yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -29,7 puandan Mart ayında -12,5 puana çıktı. Böylece Almanya için endeks 2023 yılı Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cari endeks -50,8 puandan -40,5 puana, beklenti endeksi -5,8 puandan 20,5 puana yükseldi. Böylece cari endeks son 8 ayın, beklenti endeksi ise yaklaşık 3,5 yılın en yüksek seviyesine geldi.