Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Sentix tarafından açıklanan rapora göre bir önceki ay 0,2 puan olan endeks Temmuz ayında 4,5 puana yükseldi. Piyasa beklentisi endeksin 1,1 puana çıkacağı yönündeydi. Üst üste üç aydır artan endeks, 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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Cari endeks -13,0 puandan -7,3 puana çıkarak, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Beklenti endeksi üst üste üçüncü ayda da yükseldi ve 14,3 puandan 17,0 puana çıktı.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TOPARLANDI

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da yatırımcı güveninde toparlanma devam etti ve yatırımcı güven endeksi pozitif bölge sınırına geldi.

Almanya için yatırımcı güven endeksi bir önceki ay gördüğü -5,9 puandan Temmuz ayında -0,4 puana çıktı. Böylece 2022 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Cari endeks -26,8 puandan -18,8 puana doğru üst üste beşinci ayda da artarak, 2023 yılı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi. Beklenti endeksi de yükselişini sürdürdü ve 17,5 puandan 19,8 puana çıktı.