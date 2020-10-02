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02.10.2020 - 12:34 | | AA

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3 oldu

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylül ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eksi 0,3 oldu
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde eksi 0,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde eksi 0,3'e indi.

Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,5 ile hizmetler, yüzde eksi 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,2 ile enerji izledi.

Enflasyon, eylül ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,9, Estonya'da yüzde eksi 1,3, İrlanda'da yüzde eksi 1,1, İtalya'da yüzde eksi 0,9, İspanya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,4 ve Fransa'da sıfır olarak tahmin edildi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. 

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