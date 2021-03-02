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02.03.2021 - 13:29 | | AA

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği şubatta yıllık enflasyon yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sabit kaldı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, şubat ayında da aynı seviyeyi korudu.

Euro Bölgesi'nde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 1,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 1 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerjide fiyatlar yüzde 1,7 geriledi.

Enflasyon, şubatta Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1, İspanya'da yüzde eksi 0,1, Hollanda’da yüzde 1,9, Belçika’da yüzde 0,3 olarak tahmin edildi.

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