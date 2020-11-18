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18.11.2020 - 13:22 | | AA

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 'sıfırın altında'

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştırıldığı ekim ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 'sıfırın altında'
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı seviyeyi sürdürdü. Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

AB'de eylül ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı oranı korudu.

Enflasyon, ekim ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, Estonya’da yüzde eksi 1,7, İrlanda’da yüzde eksi 1,5, Estonya’da yüzde eksi 1,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,4, İspanya'da yüzde eksi 0,9, İtalya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,5, Fransa’da yüzde 0,1 seviyesinde belirlendi.

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