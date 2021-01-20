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20.01.2021 - 13:34 | | AA

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği aralık ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 aralık ayı yıllık enflasyonuna ilişkin nihai verileri yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta da aynı seviyeyi korudu.

Böylece, Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında eksi enflasyon gerçekleşti.

AB'de ise kasım ayında yüzde 0,2 olarak belirlenen yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 0,3'e çıktı.

Enflasyon, aralık ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2,4, Slovenya'da yüzde eksi 1,2, İrlanda'da yüzde eksi 1, Estonya'da yüzde eksi 0,9, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 0,8, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İspanya'da yüzde eksi 0,6 ve İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa’da sıfır olarak ölçüldü. 

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