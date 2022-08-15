Euro Bölgesi'nin resesyona girme olasılığı arttı

Ankete göre Euro Bölgesi ekonomisinin iki çeyrek üst üste resesyona girme olasılığı bir önceki anketteki yüzde 45'ten yüzde 60'a çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı öncesinde bu oran yüzde 20 seviyesindeydi.

Bloomberg anketine göre enflasyonun 2022 yılında yüzde 8 civarında tepe yapması, 2024 yılında yüzde 2'ye yavaşlaması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) eylül ayında 50 baz puan faiz artırımı bekleyen ekonomistler, 2023 yılı Mart ayında da 25 baz puanlık yükseliş olacağını öngörüyor.