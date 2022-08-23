Euro, dolar karşısında 20 yılın en düşüğünde

Avrupa ekonomilerinin yaşanan enerji, doğal gaz krizinin Ukrayna savaşının etkisi ile resesyona gireceği endişelerinin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen dolara yöneltmesi euronun son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı.

Euro dün 0,99261 dolar seviyesine indi ve bu sabah 0,99412'den işlem görüyor.

ING Group'a göre euro, Asya ülkelerinin döviz rezervi portföylerini pariteye göre yeniden dengelemek için yapacakları satışlar ile daha da sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor.

Asya ülkelerinin bu yıl kendi paralarını desteklemek için ciddi miktarda dolar sattıklarını belirten ING, portföyleri dengesiz hale getiren bu durumun düzeltilmesi için Asya merkez bankalarının şimdi ellerindeki euroları azaltarak portföylerini doğru ağırlıklara geri getirmek zorunda olduklarını savundu.

Morgan Stanley'e göre cari çeyrek dönemde euro/dolar 0,97 seviyesine kadar gerileyebilir. Nomura ise eylül sonuna kadar 97,5'in görülmesini bekliyor.