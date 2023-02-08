'Euro, dolar karşısında zayıflayabilir'

Rabobank'a göre euro yatırımcıların pozisyon ayarlamalarına ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutacağı yönünde ortaya konan yönlendirmelere bağlı olarak önümüzdeki aylarda ABD doları karşısında zayıflayabilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden son dönemde gelen şahin açıklamalara karşın euronun değer kazanmaya devam etmesi için alanın sınırlı olduğunu savunan Rabobank stratejistleri, Fed'in ortaya koyduğu yönlendirmenin faizlerin gelecek yıla kadar düşürülmeyeceğine işaret etmesinin doları güçlendireceğini öngördü.

Rabobank, euro/dolar paritesinin gelecek 3 ayda halihazırdaki 1,07432 seviyesinden 1,06'ya geri çekilmesini bekliyor.