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Euro Grubu artan enflasyonu görüştü

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enflasyondaki artışın beklenenden daha kalıcı olduğunu söyledi.

09.11.2021 - 07:26 | | AA
Euro Grubu artan enflasyonu görüştü

Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama ve etkin politikalarla ekonomik olarak toparlanmaya başladığını belirten Donohoe, "Üçüncü çeyrek büyüme rakamları, Euro Bölgesi'nin neredeyse tamamının salgın öncesi seviyelere ulaştığını gösteriyor." dedi.

Donohoe, "Kovid-19, sağlık sistemleri için bir sorun olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa genelinde hızla vaka artışı görüyoruz." ifadesini kullandı.

Euro Grubu toplantısında, makro ekonomik gelişmeleri ve enflasyonu ele adlıklarını aktaran Donohoe, "Ekonomimizin bazı sektörlerinde yaşanan darboğazlar, enflasyondaki değişimlere katkı sağlıyor. AB'nin her yerinde iş gücü piyasalarında çok fazla değişiklik olduğunu görüyoruz. Fiyatlardaki artış, büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklanmakla birlikte bu artış beklenenden biraz daha kalıcı." diye konuştu.

Donohoe, enflasyonun dünya genelinde tedarik zincirlerindeki olumlu gelişmeler sonucunda 2022 ve 2023 yıllarında azalmasını beklediklerini söyledi.

Genel fiyat artışı ve pahalılık dikkati çekiyor

Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Euro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı ve pahalılık dikkati çekiyor.

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