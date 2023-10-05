'Euro ve sterlinin kazanımları geçici olacak'

UniCredit Research çarşamba günü beklenenden daha zayıf gelen ADP istihdam anketinin ardından doların düşüşe geçtiğini ancak bu düşüşlerin uzun sürmeyeceğini, euro ve sterlinin, ABD para birimi karşısındaki kazançlarının geçici olacağını öne sürdü.

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"Dünkü ADP istihdam anketi gibi yumuşak ABD veriler, doların gücüne meydan okumak için yeterli görünmüyor" değerlendirmesini yapan UniCredit, "Zayıf ABD verilerinin sunabileceği en iyi şey, diğer döviz majörlerinin dolar karşısındaki zayıflığını geçici olarak azaltmaktır, ancak en azından euro/dolar ve sterlin/dolar için uzun süreli bir toparlanmayı tetiklemek için yeterli değildir" ifadelerini kullandı.