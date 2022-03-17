Eurobond kupon ödemeleri yapıldı

Rusya Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 2 eurobondun dün gelen kupon ödeme vadelerinde 117,2 milyon dolar tutarındaki faiz ödemelerinin yapılması için verdikleri talimatın yerine getirildiğini bildirdi.

Eurobond kupon ödemeleri için Citibank'ın ödeme şubesi olarak kullanıldığını belirten Rusya Maliye Bakanlığı, ödemelerin burada hesaplara geçip geçmediği konusunda piyasaları ayrıca bilgilendireceğini duyurdu.