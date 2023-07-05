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Eurocoin göstergesi 9 ayın dibinde

Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi haziran ayında son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

05.07.2023 - 11:18 |
Eurocoin göstergesi 9 ayın dibinde

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi haziran ayında -0,66 puan oldu. Böylece 2022 yılı Eylül ayında görülen -0,73 seviyesinin ardından en düşük rakam görüldü.

Bu yılın ocak ayında pozitif bölgeye çıkan endeks o tarihten bu yana negatif bölgede bulunuyor.

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