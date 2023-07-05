Eurocoin göstergesi 9 ayın dibinde
Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi haziran ayında son 9 ayın en düşük seviyesine indi.
05.07.2023 - 11:18 |
Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi haziran ayında -0,66 puan oldu. Böylece 2022 yılı Eylül ayında görülen -0,73 seviyesinin ardından en düşük rakam görüldü.
Bu yılın ocak ayında pozitif bölgeye çıkan endeks o tarihten bu yana negatif bölgede bulunuyor.