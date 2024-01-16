'Euro, dolar karşısında zayıflayabilir'

Danske Bank Research analistleri bugün yayınladıkları yatırımcı notunda euronun yakın vadede dolar karşısında dar bir aralıkta hareket etmesinin ve orta vadede zayıflamasının beklendiğini söyledi.

Haberin Devamı

"ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) için tahminlerimiz 2024 yılı ilk çeyrekte parite için yukarı yönlü riske işaret ederken, daha geniş bir merkez bankası fiyatlamasının euro/dolar paritesi için daha önemli olabileceğini vurguluyoruz" diyen analistler, 1,10'un üzerindeki seviyeleri geçici olarak gördüklerini de ekledi.

Analistler, orta vadede daha düşük bir euro/dolar paritesi için stratejik bir durumu sürdürdüklerini ifade etti.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda %0,37 düşüşle 1,09113 seviyesinden işlem görüyor.