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'Euro, dolar karşısında zayıflayabilir'

Euronun orta vadede ABD doları karşısında zayıflaması bekleniyor.

16.01.2024 - 11:34 | | Foreks Haber
'Euro, dolar karşısında zayıflayabilir'

Danske Bank Research analistleri bugün yayınladıkları yatırımcı notunda euronun yakın vadede dolar karşısında dar bir aralıkta hareket etmesinin ve orta vadede zayıflamasının beklendiğini söyledi.

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"ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) için tahminlerimiz 2024 yılı ilk çeyrekte parite için yukarı yönlü riske işaret ederken, daha geniş bir merkez bankası fiyatlamasının euro/dolar paritesi için daha önemli olabileceğini vurguluyoruz" diyen analistler, 1,10'un üzerindeki seviyeleri geçici olarak gördüklerini de ekledi.

Analistler, orta vadede daha düşük bir euro/dolar paritesi için stratejik bir durumu sürdürdüklerini ifade etti.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda %0,37 düşüşle 1,09113 seviyesinden işlem görüyor.

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