'Bir sonraki hamle faiz indirimi yönünde olacak'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau bir sonraki hamlenin faiz indirimi yönünde olacağını söyledi.
16.01.2024 - 10:46 | | Foreks Haber
Galhau, Davos'ta yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın henüz enflasyona karşı zafer ilan edemeyeceğini ancak bir sonraki hamlesinin muhtemelen bu yıl içinde bir faiz indirimi olacağını söyledi.
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ECB Üyesi Galhau "Büyük sürprizler olmazsa bir sonraki hamlemiz muhtemelen bu yıl içinde bir indirim olacak. Zamanlama hakkında yorum yapmayacağım" dedi.