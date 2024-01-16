'Bir sonraki hamle faiz indirimi yönünde olacak'

Galhau, Davos'ta yaptığı açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın henüz enflasyona karşı zafer ilan edemeyeceğini ancak bir sonraki hamlesinin muhtemelen bu yıl içinde bir faiz indirimi olacağını söyledi.

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ECB Üyesi Galhau "Büyük sürprizler olmazsa bir sonraki hamlemiz muhtemelen bu yıl içinde bir indirim olacak. Zamanlama hakkında yorum yapmayacağım" dedi.