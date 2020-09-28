'Euronun güçlenmesi endişe verici'

Ancak Visco, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin bu konuda bölünmüş oldukları iddialarını reddetti ve görüşlerinin ECB Yönetim Konseyi'nde yanıt bulduğunu savundu.

"Euronun son dönemde güçlenmesi bizi endişelendiriyor, çünkü enflasyonun hali hazırda düşük olduğu ortamda fiyatlar üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratıyor" diye konuşan Visco, "Eğer aşağı yönlü baskılar fiyat istikrarı hedefimizi tehlikeye atar ise, bizimde bunlara müdahale etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.