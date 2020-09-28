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28.09.2020 - 07:25 |

'Euronun güçlenmesi endişe verici'

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, euro kurunun son dönemde güçlenmesinin endişe verici olduğunu ve bu güçlenmenin Euro Bölgesi'nde enflasyonun hedeften daha da uzaklaşmasına yol açması halinde ECB'nin reaksiyon vermesi gerektiğini söyledi.

'Euronun güçlenmesi endişe verici'
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Ancak Visco, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin bu konuda bölünmüş oldukları iddialarını reddetti ve görüşlerinin ECB Yönetim Konseyi'nde yanıt bulduğunu savundu.

"Euronun son dönemde güçlenmesi bizi endişelendiriyor, çünkü enflasyonun hali hazırda düşük olduğu ortamda fiyatlar üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı yaratıyor" diye konuşan Visco, "Eğer aşağı yönlü baskılar fiyat istikrarı hedefimizi tehlikeye atar ise, bizimde bunlara müdahale etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

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