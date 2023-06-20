'Euronun yukarı yönlü potansiyeli sınırlı'

Commerzbank yaklaşan ekonomik verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğine işaret etme olasılıkları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yetkililerinin önümüzdeki dönemde temkinli olmaya devam etme eğilimlerinin euronun yukarı potansiyelinin sınırlayabileceğini bildirdi.

Commerzbank Döviz Analisti You-Na Park-Heger yayınladığı yatırımcı notunda, "Eylüle kadar birçok veri yayınlanacak ve bunların ne gibi sürprizlere yol açacağını kim bilebilir. ECB üyelerinden gelen son zamanlardaki sıkılaşma eğilimli açıklamaların ardından verilerin fiyat baskılarının hafiflemesine işaret etmesi durumunda politika yapıcılar temkinli açıklamalar yapabilir" dedi.

Euro/dolar paritesi bugün 1,09465 seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da yüzde 0,16 artışla 1,09373 seviyesinden işlem görüyor.