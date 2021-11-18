Evergrande hisse satıyor
300 milyar dolar borcuyla küresel piyasaları tedirgin eden Çin'in en borçlu gayrimenkul şirketi olan China Evergrande Group, varlık satışına devam ediyor.
18.11.2021 - 08:34 |
Evergrande Group, HengTen Networks Group'ta bulunan hisselerinin tamamını 2,13 milyar Hong Kong Doları (273 milyon $) karşılığında Allied Resources'a satmayı planlıyor.
Hong Kong Borsası'na yapılan bildirime göre, Evergrande'nin Hong Kong merkezli internet hizmetleri şirketi HengTen'de yüzde 18 hissesi bulunuyor.
Evergrande bu satıştan elde edeceği geliri çalışma sermayesi olarak kullanacak.