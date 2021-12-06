Evergrande hisseleri 11 yılın dibini gördü

Borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek Guangdong yönetiminden destek isteyen China Evergrande Group'un hisseleri bu sabah Hong Kong Borsası'nda son 11 yılın en düşük seviyesin gördü.

Borçlarını geri ödemek için elinde yeterince fon olmayan ve 6 Kasım'da gerçekleştiremediği 82,5 milyon dolarlık tahvil kupon ödemesini 30 günlük sürenin sona ereceği bugün de yerine getiremeyeceği endişeleri nedeniyle Evergrande'nin hisse senetleri yüzde 12'den fazla değer yitirdi.

China Evergrande hisseleri şu sıralarda yüzde 12,44 değer kaybı ile 1,97 Hong Kong doları seviyesinden işlem görüyor.