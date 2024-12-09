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UzmanparaEximbank, 45 milyon dolar kredi temin etti
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Eximbank, 45 milyon dolar kredi temin etti

Türk Eximbank, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile ticaretin finansmanı amacıyla 45 milyon dolar tutarında, 2 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladı.

09.12.2024 - 10:32 | | AA
Eximbank, 45 milyon dolar kredi temin etti

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile uzun yıllara dayanan işbirliğinin artarak devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Güney, "Bu finansmanın bölgesel ticareti desteklemek amacıyla kurumlarımız arasında süregelen başarılı ilişkilerimizi daha da geliştireceğine inanıyoruz. Türkiye'de ihracatın finansmanında lider konumda olan Türk Eximbank, gerek vade gerekse maliyet açısından sağladığı uygun finansman desteği ile Türk ihracatçısının uluslararası alanda rekabet gücüne katkı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının kuruluşunun 25. yılını tebrik ediyor, başarı ve işbirliği yolculuğunun devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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