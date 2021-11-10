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Eximbank, 645 milyon dolarlık kaynak sağladı

Türk Eximbank, sendikasyon kredisini yüzde 115 oranında yenileyerek 418,8 milyon euro ve 161,5 milyon dolar olmak üzere toplam 645 milyon dolar tutarında kaynak sağladı.

10.11.2021 - 10:12 | | AA
Eximbank, 645 milyon dolarlık kaynak sağladı

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank'ın sendikasyon kredisine uluslararası piyasalardan yüksek talep geldi.

Dün imzalanan kredi anlaşması kapsamında, koordinatörlüğünü Mizuho Bank'ın üstlendiği 1 yıl vadeli işlem ile Türk Eximbank, sendikasyon kredisini yüzde 115 oranında yenileyerek 418,8 milyon euro ve 161,5 milyon dolar olmak üzere toplam 645 milyon dolar tutarında kaynak sağlamış oldu.

Bankanın bu işlemine, Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden önde gelen toplam 22 banka katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, geçen yılın aynı dönemindeki kredilerine kıyasla maliyetleri euro dilimde 60 baz puan, dolar dilimde 45 baz puan düşürerek sendikasyonu başarılı bir şekilde yenilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Avrupa ve Körfez bölgesinden 4 yeni banka da bu işleme katıldı. İhracatımızın rekorlar kırdığı bu dönemde, başarıyla tamamladığımız sendikasyonumuzu, Türk Eximbank ve ülke ekonomimize olan güvenin kuvvetli bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Sendikasyon işlemimizin başarısında Türk Eximbank olarak uluslararası bankalar ile süregelen güçlü ilişkilerimizin büyük katkısı oldu. Sağladığımız uluslararası kaynağın ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."

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