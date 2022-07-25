'Eylül ayında da faiz artırımı büyük olmalı'

Martins Kazaks, "Bu ay yapılan faiz artırımının ECB'nin tek önden yüklemeli faiz artırımı olacağını söyleyemem. Eylül ayında da faiz artırımının oldukça ciddi olması gerekli" dedi.

Kazaks demecinde ECB'nin kur hedefi olmadığını, ancak kurların enflasyonu yönlendirmek konusunda önemli bir faktör olduğunu belirtirken, "Çok zayıf euro bir problem" diye konuştu.