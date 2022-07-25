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Uzmanpara'Eylül ayında da faiz artırımı büyük olmalı'
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'Eylül ayında da faiz artırımı büyük olmalı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Üyesi Martins Kazaks, bu ay yapılan 50 baz puanlık faiz artırımı ile ECB'nin büyük faiz artırımlarının sona erdiğinin söylenemeyeceğini bildirdi.

25.07.2022 - 11:23 |
'Eylül ayında da faiz artırımı büyük olmalı'

Martins Kazaks, "Bu ay yapılan faiz artırımının ECB'nin tek önden yüklemeli faiz artırımı olacağını söyleyemem. Eylül ayında da faiz artırımının oldukça ciddi olması gerekli" dedi.

Kazaks demecinde ECB'nin kur hedefi olmadığını, ancak kurların enflasyonu yönlendirmek konusunda önemli bir faktör olduğunu belirtirken, "Çok zayıf euro bir problem" diye konuştu.

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