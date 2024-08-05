'Eylül toplantısına kadar çok veri göreceğiz'

Barkin, "İstihdam artışı çoğu profesyonel tahmincinin öngördüğünden daha zayıftı. Şu an ile Eylül ayı arasında çok fazla veri elde edeceğiz; İki tur iş raporu, iki tur enflasyon okuması, pek çok faaliyet ölçütü. Eylül ayına geldiğimizde yapabileceğimiz en iyi kararı vereceğiz" şeklinde konuştu.

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Cuma günü tarım dışı istihdam verileri piyasa beklentisinin çok altında 114 bin olarak açıklandı; İşsizlik oranı ise %4,3'e yükseldi.

Pek çok ekonomist daha agresif bir faiz indirimi öngörürken, bazıları borçlanma maliyetlerinde gelecek ay 25 baz puanlık bir hamle yerine 50 baz puanlık bir düşüşe döndü.

Barkin, merkez bankasının hata yaptığı düşüncesine katılmadığını belirterek, "Ne yaparsak yapalım eşit miktarda eleştiri olacağını varsayıyorum. Yani son toplantıda faiz indirsek de aynı eleştiriyi alırdık. Çok hızlı hareket ettiğimizi söyleyen de çok fazla kişi var" şeklinde görüş belirtti.

Barkin, ABD iş piyasasının çoğu standarda göre hala sağlam olduğunu belirterek, Temmuz ayında işsizlik oranındaki artışın tarihsel olarak "oldukça normal" olduğunu ve işsizlik seviyesinin hala düşük olduğunu kaydetti. Barkin, "İki, iki buçuk yıldır oldukça hareketli bir iş gücü piyasasından geçtik ve böylece normale doğru geri dönüyoruz" dedi.

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Enflasyon konusunda ise Barkin, "İçimden bir ses normalleştiğini söylüyor. İstihdam açısından bunu bilmenin daha zor olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.