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Uzmanpara'Eylülde 75 baz puanlık faiz artışı olabilir'
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'Eylülde 75 baz puanlık faiz artışı olabilir'

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon düzelmediği takdirde eylül ayındaki bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırabileceğini ancak masada 75 baz puanlık bir artışın da olabileceğini söyledi.

03.08.2022 - 09:32 |
'Eylülde 75 baz puanlık faiz artışı olabilir'

Evans yaptığı açıklamada "Gerçekten işlerin gelişmediğini düşünüyorsanız 50 baz puan makul bir değerlendirme, ancak 75 baz puan da olabilir. Daha fazlasının isteneceğinden şüpheliyim" dedi.

Evans, bununla birlikte enflasyonun düşmeye başlamasıyla Fed'in iki ay içinde 50 baz puanlık bir hamle ve ardından gelecek yılın ilk aylarında bir dizi 25 baz puanlık artışla devam edebileceğini sözlerine ekledi.

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