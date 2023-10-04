Eylülde ihracat rekor kırdı

Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül 2023 dış ticaret rakamlarını açıkladığı bir konuşma yaptı.

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Eylül ihracatının yüzde 0.3 büyüme ile 22 milyar 670 milyon dolar olduğunu belirten Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı rakamlarına da ulaşıldığının altını çizdi.

Bursa’nın Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk dört şehirleri arasında yer aldığını dile getirerek, “Bu anlamda Bursa’ya teşekkür amacıyla geldik. Eylül ayı rakamlarını Bursa’da açıklamak istedik. 2024 yılı dünya ekonomisi için büyüme anlamında durgun bir seyir gösteriyor. Küresel ticaret anlamında da çok ciddi bir durgunluk var. Gelişmiş ülkeler açısından da gerileme söz konusu. Biz deprem felaketi ile de karşı karşıya da kaldık. Üretime, büyümeye, ihracat rakamlarına olumsuz etkilerini yaşadık ama bütün bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız bu yılın ilk 9 ayı itibarıyla dayanıklılığı, direnci göstermektedir. Eylül ayında ihracatımız yüzde 0.3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar gerçekleşti. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık tebrik ediyoruz. Temmuz ve ağustos ayında da cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı” dedi.

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“Temmuz ayında 20.3 milyar dolardı. Ağustos ayında 21.6 milyar dolara yükseldik. Eylül ayında da 22.7 milyar dolara yükseldik. İhracatımız 3 ayda yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarıdır. Dünya konjonktürüne rağmen ve Türkiye’deki olumsuz bazı doğal afet etkilerine rağmen bundan memnuniyet duyuyoruz” diyen Bolat, “Ocak - eylül içerisinde 9 aylık döneme baktığımızda ise ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki seviye ile hemen hemen aynı” diye konuştu.

“DEPREM SÜRECİNDE 7 AYLIK ZAMANDA 6 MİLYAR DOLAR KAYBIMIZ VAR”

Şubat ayında deprem olduğu zaman 5 milyar dolarlık kayıpla karşılaştıklarını belirten Bolat, “Aradan geçen 7 ay boyunca mesafeyi kapattığımız görülüyor. Son 12 aylık ihracat rakamı da yüzde 0,40’lık artışla 253 milyar 534 milyon dolara yükseldik. Deprem sürecinde 7 ayda 6 milyar dolarlık kaybımız var. Deprem felaketi olmasaydı ihracat rakamında önemli bir artışla 6 milyar dolar daha fazla ihracattan bahsediyor olacaktık. Burada eylül ayı itibariyle baktığımızda ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 82’ye yükseldi. En önemli gelişmelerden bir tanesi de budur” dedi.



“ENERJİ İTHALATINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ VAR”

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Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji ürünleri ithalatı gerçekten çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Burada da bu yıl güzel bir tablo var. Geçen yıl aylık ortalama 8 milyar dolar civarında olan enerji ithalatımız bu yıl aylık ortalama 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji hariç ithalatımızı karşılama oranı yüzde 95,3 enerji ve altın hariç ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 102 oldu. Burada ithalatımızda çok önemli bir gelişme var. 3 aydır ithalatımızda düşüşe eğilimi var. Temmuz ayında yüksek ithalatımız vardı. 32,3 milyar dolardı. Ağustos ayında 30,3 milyar dolara geriledi. Eylül ayında 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Temmuz ile eylül ayı içinde ithalatta 5 milyar dolarlık gerileme var. Özellikle ağustos ayından bu yana altın ithalatımızda 2 milyar dolarlık gerileme söz konusu oldu. Otomotiv ithalatımızda yine ağustos ve eylül ayında gerileme sağladık. Bu şu anlama geliyor; dış ticaret açığımız 5 milyar dolara gerilemiş oldu. Cari işlemler açısından eylül ayında bir fazla göreceğiz diye ümit ediyoruz. Ağustos ayında da denge ya da fazla görme ihtimali var. Açık olsa da çok küçük bir açık olacaktır. Yakında o da açıklanacaktır. Dış ticarette olumlu ivme var. İthalatımız gerileme var. İhracat artışını sürdürmeye devam ediyor. Alınan tedbirler ve uygulanan politikalar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.”

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“TÜRK LİRASI İLE YAPILAN İTHALAT OCAK- EYLÜL DÖNEMİNDE 416 MİLYAR LİRA”

“Türk lirası ile yapılan ithalattaki artış ocak-eylül döneminde yüzde 141 oranında artarak 416 milyar olarak gerçekleşti. Bu da cari işlemler açığımızın finansmanı açısından önemli bir gelişme” diyerek sözlerine devam eden Bakan Bolat, “Eylül ayı için baktığımızda motorlu kara taşıtları ihracatımız yüzde 5,5 artışla aylık 2 buçuk milyar dolar gerçekleşti. Kazan ve makine ihracatımız yüzde 4,7 artışla 2.1 milyar dolar, elektrikli makine ve cihazlar ihracatı yüzde 10 artışla 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu sektörde artışlar çok yüksek. Eylül - ocak ayı dönemine baktığımızda motorlu kara taşı ihracatımız ana sanayi ve yan sanayi olarak yüzde 17 buçuk artışla 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşallah otomotiv sektörü 33-34 milyar doları bulacağız. Hedefimiz burada 35 milyar dolardır” diye konuştu.