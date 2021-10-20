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Facebook şirket ismini değiştirmeye hazırlanıyor

Facebook şirket ismini değiştirmek için gelecek hafta harekete geçmeye hazırlanıyor.

20.10.2021 - 08:07 |
Facebook şirket ismini değiştirmeye hazırlanıyor

CEO Mark Zuckerberg'in şirketin yeni ismi konusunda atılacak adımı 28 Ekim'de yapılacak Connect konferansında açıklamayı planladığı, ancak açıklamanın daha erkende gelebileceği belirtiliyor.

Verge'nin konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Facebook uygulama ismi olarak korunacak, ancak Instagram ve WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak. 

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